Россиянe, приходя в Эстонию, чувствуют себя более защищёнными

руководитель Нарвского парка производства и логистики (IVIA) Вадим Орлов Фото: Частный архив

В преддверии Российско-эстонского форума в студии «Деловых ведомостей» по­бывал руководитель Нарвского парка производства и логистики (IVIA) Вадим Орлов, который рассказал о жизни промпарков в Ида-Вирумаа, влиянии политической ­конъюнктуры на бизнес и предстоящем форуме.

Справка «Точка входа-2018»

18 мая в Нарва-Йыэсуу совместно с Фондом «Развитие промышленных парков Ида-Вирумаа» (www.ivia.ee), изданием «Деловые ведомости» (www.dv.ee) и Эстонской Торгово-Промышленно Палатой пройдёт I Российско-Эстонс­кий Экономический Форум-2018 «Точка входа-2018».

Мы создаём площадку для диалога и обмена опытом, где бизнесмены из России и Эстонии могут начать сотрудничест­во. В этом году мы хотим рассказать Вам

о 3 различных путях выхода на европейский рынок, который уже прошли бизнесмены из России после 2014 года.

о 3 различных путях выхода на европейский рынок, который уже прошли бизнесмены из России после 2014 года. Подробнее о форуме: Алёна Стадник, тел. 667 0280 alyona.stadnik@aripaev.ee

https://pood.aripaev.ee/eesti-vene-arifoorum

https://pood.aripaev.ee/eesti-vene-arifoorum Остались последние места. Регистрация закончится 11 мая!



Как вы оцениваете на сегодняшний день развитие промышленных парков в Ида-Вирумаа?

Позитивно. Можно сказать, что прош­лый год для нас был самым успешным за всю историю IVIA, созданной еще в 2010 году. Чтобы оценить в цифрах: за прошлый год мы продали 11 участков, в целом же за весь период работы было продано 25 участков.

У нас две площадки в Нарве, одна в Йыхви и одна в Кохтла-Ярве. Это те промпарки, где уже построена инфраструктура. Пятая площадка расположена в Кивиыли, где в ближайшие пару месяцев планируется начать строительство технической инфраструктуры.

Наиболее успешным я мог бы назвать проект в Нарве, поскольку он был первым, с которого и началось развитие нашей организации. Государство при учреждении в качестве неденежного взноса передало IVIA территорию «Кадастику», которая составляет около 60 гектаров. Из этих 60 га 90 процентов участков сегодня уже проданы. Во второй очереди Нарвс­кого промышленного парка, в «Кулгу», мы строили инфраструктуру в 2017 году, и сейчас идут финальные работы по сдаче её в эксплуатацию. Там тоже уже продано два и забронировано шесть участков. В Йыхви у нас территория порядка 45 гектаров, где продано шесть участков, и на первом из них уже ведётся строительство. В Кохтла-Ярве в силу особенностей местной структуры производства мы развиваем специализированный химический парк - Baltic Chemical Park. Там у нас около 80 гектаров, из которых пока продан лишь один участок.

За последние четыре года частными предприятиями в промпарках Ида-Вирумаа было инвестировано 60 миллионов евро и создано 400 рабочих мест. Но до 2020 года вы надеетесь получить инвестиций ещё в размере 80 миллионов евро и создать полторы тысячи рабочих мест. Откуда такой оптимизм?

Эти планы мы формируем на основании бизнес-планов отдельных компаний, которые они перед покупкой земли представляют на рассмотрение нашего совета. Поскольку наша цель в широком смысле – способствовать развитию экономической среды Ида-Вирумаа, то, прежде чем мы идём с клиентом к нотариусу для оформления сделки купли-продажи, совет IVIA должен одобрить каждую сделку. В состав нашего совета входят представители трёх министерств: экономики, финансов и окружающей среды, а также представители от четырёх основных местных самоуправлений Ида-Вирумаа. Они рассматривают бизнес-планы предприятий, из которых мы видим объёмы будущих инвес­тиций, количество рабочих мест. Складываем их вместе и получаются цифры прогноза.

Конечно, жизнь впоследствии вносит свои коррективы. Сейчас мы говорим только о тех цифрах, которые прописаны в бизнес-планах. Но нельзя забывать, что это планы, и как они будут реализованы фактически в жизни, покажет только сама жизнь. Мы очень надеемся, что в реальности цифры будут выше, поскольку мы всё-таки видим, что при составлении своих бизнес-планов предприниматели достаточно консервативны и осторожны. Особенно, учитывая нашу историю последних четырёх-пяти лет, когда многие события было просто невозможно предсказать – например, события 2014 года и последовавшие за этим экономические санкции, которые прямо или косвенно повлияли на вся и всех. Я сильно сомневаюсь, что в 2013 году кто-нибудь из экспертов или предпринимателей мог предвидеть такое и закладывать в свои планы такие риски. Но это оказало существенное влияние.

До сих пор оказывает?

Сейчас меньше, так или иначе многие приспособились, процессы перестроились. Самое сильное влияние пришлось на 2014-2015 годы – в течение 2015 года у нас была только одна сделка, и это для нас был очень тяжёлый год. Плюс те фирмы, которые уже к тому времени купили участки, они, конечно же, отложили свои планы: с одной стороны, конъюнк­тура на зарубежных рынках резко стала неблагоприятной для продукции российских компаний, с другой стороны –обвалился курс рубля. Мы помним, что в декабре 2014 года рубль упал почти в два раза по отношению к евро и ясно, что для тех российских предприятий, чей капитал был получен в рублях, а инвес­тиции планировались в евро, это падение в два раза увеличило объём необходимых для строительства денежных средств. Это очень серьёзно приостановило планы российских предпринимателей. В тот момент было сложно подсчитать период окупаемости - если ты не знаешь, какой будет курс через полгода, то очень сложно посчитать, когда ты сможешь вернуть эти инвестиции.



А почему в промпарки Ида-Вирумаа инвестируют в основном россияне? Почему нет западного, скандинавс­кого капитала и почему местные инвесторы не торопятся в ваши промпарки?





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Я бы всё-таки вас поправил. За последние два года у нас появились инвестиции со стороны местных эстонский компаний – они активизировались. К нам проявляют интерес местные фирмы, которые готовы и хотят построить собственное современное производство, чтобы и рабочая среда была комфортной, и чтобы новое здание соответствовало технологическим процессам в предприятии, а не наоборот – когда необходимые производственные линии пытаются втиснуть в старые, советской постройки цеха, где часто есть масса физических ограничений для тех или иных производств. К тому же, новые современные здания энергоэффективны – и по отоплению, и по потреблению электроэнергии в общем. Так что для местных компаний строительство своего производственного цеха – это экономия не только арендной платы, которую они сейчас платят хозяевам старой промышленной недвижимости, но и существенная экономия на коммунальных платежах.

Западные компании мыслят зачастую по-другому: если с точки зрения конъюнктуры складывается благоприятная экономическая ситуация для того, чтобы прийти в Ида-Вирумаа, учитывая невысокую стоимость ресурса и близость к российскому рынку, то они стремятся арендовать помещение, что позволяет в ситуации непредвиденного роста рисков быстро свернуться и переехать в другой регион.

Россияне, приходя сюда в Эстонию, чувствуют себя более защищёнными, потому что, к сожалению, в последние годы давление административного ресурса на бизнес в России только возрастает. Дополнительные сборы или поборы всё растут, поскольку ясно, что государст­венный бюджет России испытывает какие-то проблемы с наполнением. Соответственно, переходя сюда в Эстонию, российские предприниматели попадают под некую защиту, они понимают, что здесь понятное, прозрачное законодательство, здесь очень удобно вести бизнес, здесь защищённая правовая среда. И это их привлекает.

Довольно известный конфликт компании Estin Warhousing, которая располагается в одном из промпарков Ида-Вирумаа, наделал немало шума. Насколько такая информация влияет на решение потенциальных инвесторов приходить в Ида-Вирумаа?

Я думаю, что не влияет, потому что суть конфликта в компании Estin Warhousing всё-таки исходит из каких-то человеческих взаимоотношений внут­ри акционеров. И подобного рода конфликты случаются где угодно в мире. Это не зависит, русский это, эстонс­кий, американский или немецкий бизнес. Если очень коротко про этот конкретный кейс, то, по моему мнению, этот конфликт возник из-за нечистоплотных действий отдельно взятого менеджера, которому собственник доверил полномочий больше, чем тот заслуживал. Поэтому я бы сказал так, что на решение наших потенциальных инвесторов это вообще никак не повлияло.

1-го мая газета Pohjarannik опуб­ликовала статью о том, что Ида-Вирумаа останется без обещанных со стороны государства миллионов. Правительство обещало в следующем году выделить на развитие региона 12 миллионов евро, а в итоге сумма будет чуть меньше 5 миллионов евро. Насколько это скажется на промпарках в Ида-Вирумаа?

Что касается промпарков, то основные средства, которые мы запланировали для строительства технической ­инфраструктуры, мы уже инвестировали из программы усиления конкурентоспособности регионов. Что для нас было важно в той программе развития Ида-Вирумаа, о которой вы говорите? То, что основные средства там были предусмотрены для выделения пособий новым производственным предприятиям, которые приходят в регион.

Насколько я видел урезанный вариант программы, те деньги, которые были предусмотрены на этот год – порядка 2,5 миллиона евро – они остались. Для нас это принципиально важный аспект, так как у нас есть видение, какие потенциальные компании могли бы воспользоваться этой поддержкой. Но тем не менее, мы всегда при общении с клиентами исходим из того, что бизнес сам по себе должен быть прибыльным. Любое пособие, которое приходит из государства, это всего лишь дополнительная «вишенка на торте» в нашу пользу в сравнении с теми преимуществами, которые предлагают другие регионы.

Конечно, например, в Польше или в Латвии есть пособия, которые компенсируют 20-30-40 процентов инвестиций крупным предприятиям со стороны государства. И это, возможно, привлекает потенциальных инвесторов, которые могут вернуть часть затраченных денег в виде грантов. Но бизнес должен быть состоятельным сам по себе.

Очень важный момент, что у нас в Эстонии налог на реинвестированную прибыль равен нулю. Это означает, что мы уже имеем преимущество перед инвестициями в любой другой стране на размер этого же самого налога с прибыли, которую предприятие могло бы заработать в той или иной стране. Любые инвестиции в бизнесе делаются либо из прибыли, либо за счёт заёмных средств, которые вы точно так же потом возвращаете из прибыли. Соответственно, если эта прибыль в той же Латвии облагается налогом, то ясно, что в этом аспекте Эстония привлекательнее. Если, например, в Польше налог порядка 20 процентов на прибыль, то понятно, что минимум на 20 процентов инвестиции выгодней делать в Эстонии.

Необлагаемая налогом прибыль действительно является привлекательным моментом нашей налоговой системы. Но пару месяцев назад центристы обсуждали возможность введения этого налога. В свете чего мне интересно, насколько политические решения влияют на бизнес в целом и промпарки в частности?

До сих пор сильно не влияли, поскольку одним из наших преимуществ как государства была ясная налоговая система и стабильная налоговая политика. Но, конечно, раскачивание стабильной и привлекательной налоговой среды Эстонии в какой-то момент окажет отрицательное влияние на приход новых инвестиций. Безусловно, с такими вещами нельзя поступать непродуманно и без оценки долгого влияния изменений в этой области.

На мой взгляд, уже виден конкретный пример, связанный с непродуманностью политики в области акцизов. Я очень надеюсь, что это отрезвит умы наших политиков, и они поймут, что любой подобный шаг с налоговой системой должен быть очень хорошо продуман, обоснован и просчитан. Иначе вместо доходов и роста мы можем получить дополнительную дыру в бюджете.

Акциз на алкоголь и вводился с той целью, чтобы отрезвить.

Похоже, это сработало, но каким-то сомнительным образом.

Будем надеяться.

Ну а теперь немного о Российско-эстонском бизнес-форуме: какова его цель и кого вы там ожидаете?

Мы считаем, что в сложившейся ситуации очень важно, чтобы создавалась площадка для общения между предпринимателями из разных стран. Так как что бы не происходило, предприниматели всё равно сотрудничают между собой и торгуют. И любая новая ситуация неопределённости содержит в себе не только риски и угрозы, но и определённые возможности. Соответственно, чтобы ими воспользоваться, нужно, как минимум, общаться, встречаться, обмениваться информацией. Поэтому мы планируем создать такую площадку – российско-эстонский бизнес-форум «Точка входа». Впереди у нас первый бизнес-форум, который, мы надеемся, станет регулярным востребованным мероприятием.

Имеет ли значение, о какой сфере бизнеса мы говорим?

Разумеется, мы в первую очередь заинтересованы в производстве, логистике и сервисах, которые это производство будет обслуживать. По результатам регистрации мы видим, что со стороны России это будут представители производственных компаний, у которых есть продукция с экспортным потенциалом. Их интерес в том, чтобы найти партнеров, через которых ее продавать, либо локализовать часть производства В Эстонии, чтобы получить для совей продукции лейбл «сделано в ЕС», либо привлечь дополнительные инвестиции в развитие, чтобы через локализацию производства в Эстонии получить доступ к определенным западным технологиям – из-за санкций не все технологии доступны российским компаниям.

Что касается эстонских предприятий, то мы заинтересованы видеть те предприятия, которые хотели бы расширяться на Ида-Вирумаа. Но понимаем, что, возможно, больший интерес это представляло бы для тех, кто мог бы начать сотрудничество с российскими предприятиями.

Мы считаем, что приход крупных инвесторов, таких как Акфафор и Приматек, создает возможности в том числе и для эстонского бизнеса. Это увеличивает объемы рынка. И конечно же тот, кто территориально расположен рядом со своим клиентом, у того больше шансов получать от него заказы, сотрудничать с этими крупными предпринимателями, имеющими серьезные потребности, которые они могли бы удовлетворять, покупая услуги у эстонского бизнеса.

Дмитрий Фефилов



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