Доход от продажи билетов Elron бьет рекорды

В апреле на поездах Elron было куплено 656 000 поездок, количество пассажиров выросло на 12%, а доход от продаж билетов составил рекордные 1,284 миллиона евро. За четыре месяца было сделано на 200000 поездок больше, чем в тот же период прошлого года.
«Количество пассажиров в Тарту и Вильянди выросло почти втрое, а в Нарву вдвое» - сказал руководитель по продажам и развития Elron Ронни Конго. «Всего за этот год на поездах Elron было совершено 2,5 миллиона поездок, что на 200 000 бльше, чем в прошлом году в за тот же период».