Как сделать скучное интересным

Мы заботимся о предприятиях на протяжении всей дуги их жизни, сказал руководитель и совладелец 1Office Estonia Рагнар Эверест. Помогаем создавать и размещать предприятия, обслуживаем их. «Единственное, что чем должен заняться предприниматель – бизнесом, за него мы это сделать не сможем».
Девять лет назад в центре Foorum в Таллинне в распоряжении 1Office Estonia была только площадь в тысячу квадратных метров, которую предприятия арендовали под офисы бюро. Сейчас у них площадь в половину меньше, но фирма увеличила количество сотрудников за пять лет в три раза.