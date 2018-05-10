Менеджеры по продажам, что с вами?

Пару раз в год я бываю по-настоящему зла. Ну, или разочарована в менеджерах по продажам. Вам реально нужно посмотреть на себя в зеркало.
Нет, не всем, конечно. Заранее прошу прощения у всех, в отношении кого я слишком строга.
10 мая 2018, 14:01
Пару раз в год я бываю по-настоящему зла. Ну, или разочарована в менеджерах по продажам. Вам реально нужно посмотреть на себя в зеркало.
Нет, не всем, конечно. Заранее прошу прощения у всех, в отношении кого я слишком строга.
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