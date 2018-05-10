Минюст США оштрафовал Royal Bank of Scotland на $4,9 млрд

Royal Bank of Scotland объявил, что Министерство юстиции США оштрафовало его на сумму $4,9 млрд по делам, связанным с финансовым кризисом 2007 года.
Об этом сообщает AFP, пишет "Коммерсант".
Банк сообщил, что предварительно договорился с американским Минюстом «для решения вопроса о расследовании выпуска и аннулирования ипотечных ценных бумаг США в период с 2005 по 2007 год». «Достигнув этого урегулирования с Министерством юстиции США, мы сможем довести до конца эту историю. Это цена, которую мы должны заплатить за глобальные амбиции, преследуемые банком до кризиса»,— приводит агентство заявление банка.