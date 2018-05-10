Реформа второй ступени приостановлена

10 мая 2018, 11:45

Реформа второй ступени приостановлена Реформа второй ступени приостановлена
Фото: Andras Kralla

План по изменению второй пенсионной ступени с целью сделать более гибкой возможность использовать накопленные деньги приостановлен, так как находившиеся полгода на рассмотрении Рийгикогу предложения реформы отправили на новый анализ. Это означает, что принимать решение уже будет новый состав парламента.

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