Реформа второй ступени приостановлена

План по изменению второй пенсионной ступени с целью сделать более гибкой возможность использовать накопленные деньги приостановлен, так как находившиеся полгода на рассмотрении Рийгикогу предложения реформы отправили на новый анализ. Это означает, что принимать решение уже будет новый состав парламента.
Если сейчас использование накопленных денег во второй ступени ограничено – большая часть людей при выходе на пенсию будет получит их через страховые общества в виде выплат маленьких сумм, - то цель внесенных предложений на рассмотрение Рийгикогу заключалась в том, чтобы дать людям больше контроля над этими деньгами. Будь то более гибкая возможность заключения договора, возможность забирать