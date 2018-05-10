Об этом компания сообщила в среду.
Stockmann продал историческое здание Kirjatalo, находящееся в центре Хельсинки. Покупатель - инвестиционный фонд AEW Europe City Retail, который заплатит за это здание 108,6 миллиона евро.
10 мая 2018, 09:18
Об этом компания сообщила в среду.
Stockmann продал историческое здание Kirjatalo, находящееся в центре Хельсинки. Покупатель - инвестиционный фонд AEW Europe City Retail, который заплатит за это здание 108,6 миллиона евро.
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