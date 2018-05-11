Bank of America допустил рост цены на нефть до $100 за баррель

11 мая 2018, 10:30

Цена на нефть марки Brent может вернуться к $100 за баррель, считает Bank of America.

сообщает РБК со ссылкой на отчет Bank of America Merill Lynch, передаёт "Коммерсант". Аналитики считают, что изменение баланса спроса и предложения может привести к ощутимому дефициту нефти на мировом рынке в ближайшие полтора года.

По оценкам экспертов, в этом году дефицит нефти может достичь 630 тыс. баррелей в сутки, а в 2019 году — 300 тыс. баррелей в сутки. Причинами для этого могут стать проблемы в нефтяной отрасли в Венесуэле, договоренности о сокращении нефтедобычи с ОПЕК, а также риск снижения экспорта из Ирана. На фоне этого цена на нефть Brent во втором квартале 2019 года может достичь $90 за баррель, а впоследствии вырасти и до $100 за баррель, прогнозирует банк.

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