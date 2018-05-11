Гендиректора Barclays оштрафовали на $870 000 за попытку выявить информатора

Управление по финансовому регулированию и контролю Великобритании (FCA) и Управление пруденциального контроля Банка Англии (PRA) оштрафовали гендиректора Barclays Джеса Стейли на 642 430 фунтов стерлингов (около $870 000) за попытку выявить информатора.

Об этом сообщает агентство Bloomberg, передают "Ведомости".

Стейли перешел в Barclays из JPMorgan в декабре 2015 г. Тогда он обещал обеспечить «культурную трансформацию» в банке и восстановить отношения с регуляторами. В апреле 2017 г. Barclays вынес порицание гендиректору. Тогда выяснилось, что Стейли дважды пытался установить личность информатора, сообщившего совету директоров о проблемах, которые могут возникнуть с нанятым им из JPMorgan Тимом Мейном.

В сообщении банка по результатам внутреннего расследования говорилось, что Стейли привлек для установления личности автора анонимного письма власти США, что противоречит политике банка. Barclays сам обеспечивает безопасность и защищает личные данные людей, поднимающих тревогу, в соответствии с британским законодательством, подчеркивал банк.

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