Harju Elekter напомнила о дивидендах

В своём биржевом сообщении.
Harju Elekter написала бирже, что список получателей дивидендов будет зафиксирован 17 мая. Это означает, что акции компании, приобретённые 16 мая или позже уже не будут подлежать выплате дивидендов за 2017 год.
11 мая 2018, 14:26
В своём биржевом сообщении.
Harju Elekter написала бирже, что список получателей дивидендов будет зафиксирован 17 мая. Это означает, что акции компании, приобретённые 16 мая или позже уже не будут подлежать выплате дивидендов за 2017 год.
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