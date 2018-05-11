KredEx Krediidikindlustus компенсировало предприятиям убытков на 215 000 евро

11 мая 2018, 10:15

руководитель KredEx Krediidikindlustus Эрки Аамерруководитель KredEx Krediidikindlustus Эрки Аамер руководитель KredEx Krediidikindlustus Эрки Аамер
Фото: KredEx Krediidikindlustus

В первом квартале KredEx Krediidikindlustus компенсировал предприятиям убытков почти на четверть миллиона евро, что, по большей части, было связано с задержкой по оплате со стороны эстонских предприятий. Всего в первом квартале компенсации были выплачены по 12 случаям нанесенного ущерба.

По словам руководителя KredEx Krediidikindlustus Эрки Аамера, в первом квартале страховое общество компенсировали убытки, которые, главным образом, были связаны с эстонскими фирмами. Но самая крупная компенсация – 75 000 евро – была связана с один словацким предприятием, в отношении которого начали санацию. «Результаты первого квартала ясно показывают, что продуманное заземление рисков помогает эстонским предпринимателям успешно справляться с возникающими неожиданностями и оберегает от возможного ущерба», - сказал Аамер и указал на суммы в десятки тысяч евро, которые стали бы просто убытком, если компании не прибегли бы к страхованию.

Как и в прошлые года, в первом квартале этого года продолжился как рост объема застрахованных сделок, так и количество застрахованных деловых партнеров. Таким образом, общее количество застрахованных от возможных рисков со стороны бизнес-партнеров KredEx Krediidikindlustus выросло в первом квартале примерно на 2%, а сам объем портфеля этого вида страхования – на 3%, в том числе рост портфеля экспортного страхования составил 5%.

В первой половине в KredEx Krediidikindlustus поступили требования по компенсации убытков в случае скандинавских фирм – из Дании и Финляндии, то есть из региона, который в общем считается заслуживающим доверия и имеющим низкий уровень бизнес-рисков. «Требования по компенсации убытков от традиционно надежных государств вновь напоминают предпринимателям, что возможные риски по оплате нужно взвешивать еще до заключения сделок и негативный сценарий, по возможности, стоит прорабатывать заранее — например, страхование сделки защитит в случае банкротства партнера или неоплаченного счета», - советует Аамер. Он уточняет, что данные требования, связанные с Данией и Финляндией, возникли в одном случае по причине банкротства предприятия, а в другом — из-за болезни руководителя фирмы, из-за чего у компании ухудшилось положение и возникли трудности с оплатой.

Поскольку и у эстонских предпринимателей, также как и в других европейских странах, есть возможность помочь своим зарубежным партнерам с получением кредита для реализации сделки, то, по словам Аамера, с каждым годом к этому прибегает все больше предприятий Эстонии. «Возможность предлагать своим зарубежным партнерам и финансирование в случае капиталоемких сделок при помощи страхового общества в Европе уже давно является обычной практикой — для нас тут хорошим примером может быть Финляндия, где за один месяц предлагается возможностей финансирования и заключается долгосрочных кредитных страхований больше, чем до сих пор у всех наших предприятий», - рассказывает Аамер.

В то же время руководитель KredEx Krediidikindlustus отмечает, что многие эстонские предприятия уже открыли для себя возможности долгосрочного кредитного страхования и кредитования для деловых партнеров — среди них, например, признанное технологическое предприятие Cleveron и судоверфь Baltic Workboats. «И в первом квартале этого года был заключен долгосрочный договор кредитного страхования, с помощью которого эстонское предприятие продало производственное оборудование шведской компании с графиком выплат в 5 лет», - приводит Аамер пример совместной услуги экспортного кредитования от SA KredEx и AS KredEx Krediidikindlustus. Он добавляет, что даже если предлагаемый товар или услуга предприятия качественны, именно по причине отсутствия финансового решения они могут оказаться невостребованными. Экспортное кредитование помогает фирме устоять в конкуренции и делает предложение на зарубежных рынках более привлекательным.

По словам Аамера, есть рост и по части решения страхования экспорта для малых предприятий, которое предлагается с прошлой весны. Для этой меры до 2023 года предусмотрено 6,5 млн. евро от Европейского фонда регионального развития. На сегодня эстонские малые предприятия использовали из этой суммы 1,2 млн. «Призываю малые предприятия и начинающих экспортеров действовать более амбициозно, потому что сегодня есть возможности, с помощью которых фирма может подстраховать свой тыл и благодаря этому расти быстрее», - сказал Аамер и порекомендовал малым предприятиям, заинтересованным в страховых решениях, связаться с KredEx Krediidikindlustus.

KredEx Krediidikindlustus является единственным местным страховым обществом Эстонии, занимающимся страхованием кредитных рисков, которое предлагает предприятиям возможность страховать свой бизнес от ущерба вследствии неоплаты выставленных счетов.

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