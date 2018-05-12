Трейдер Алекс: CFD: что это за зверь такой?

11 мая 2018, 12:38

Позавчера курс EUR/USD весь день болтался туда-сюда без конкретного направления.

Сегодня я уже не так сильно уверен в рабочести этой идеи, как вчера, однако для того, чтобы не нанести больший вред, решил оставить позицию на демо-счёте открытой. Посмотрим, что принесёт нам день сегодняшний.

Все эти "туда-сюда" чётко показывают, насколько диким животным является этот CFD. Плечо у меня минимальное, EUR/USD почти не двигается, и тем не менее, позавчера вечером я был в плюсе на 250 евро, вчера утром - в минусе на 60, а затем снова вышел в плюс на 240 евро.

Сегодня утром я проделал следующий трюк: поставил стоп-лосс чуть ниже цены покупки, чтобы минимизировать убытки. Купил я по 1,8577, а стоп-лосс поставил 1,85477, то есть, на тысячную долю ниже. Это позволит ограничить убытки несколькими десятками евро. Заодно протестируем как работает стоп-лосс. Также я протестирую другую опцию: взятие прибыли по предопределённой цене (тейк-профит).

Самое актуальное

Пари с маклером

Поскольку я оставил позицию открытой, и новых идей у меня нет, я решил побольше узнать о том, что же это за штука такая CFD, которой я торгую. Как я уже писал, это сокращение от Contract for Differences, что означает соглашение о разнице цен.

CFD - это договор между клиентом, т.е. мной, и маклером, т.е. Admiral Markets. В отличие от торговли акциями, в случае CFD моим оппонентом, т.е. тем, кто проиграет, если я выиграю, является не какой-то другой трейдер или инвестор, а сам маклер.

Это, в каком-то смысле, напоминает пари: я делаю ставку на то, что доллар упадёт по отношению к евро, а маклер принимает мою ставку. Только в отличие от скачек, в случае CFD нет коэффициентов, и возможности выиграть и проиграть равные.

Также безумно важно то, насколько я маклеру, то есть, своему оппоненту, могу доверять. Если он проиграет пари на большую сумму, то каковы мои шансы, что он не обманет и выплатит выигрыш в полном объёме? Об этом я буду более подробно говорить позже. Однако пока замечу, что выбор маклера - очень важное решение, и халатно к нему относиться нельзя.

CFD - инструмент для трейдинга, а не инвестирования

CFD всегда движется в том же направлении, что и актив, который он отражает. Например, CFD на нефть марки Brent движется так же, как реальная Brent на сырьевом рынке. CFD Apple движутся так же, как и акции Apple. Более того, CFD реагирует на корпоративные события, вроде сплита акций или выплату дивидендов так же, как и обычная акция.

При CFD проще открывать длинные и короткие позиции. Тебе не нужно ждать, пока на рынке появится противоположная сторона или пока маклер получит акции, которые он может тебе одолжить для короткой позиции. Твой оппонент - маклер CFD, и по его цене ты можешь покупать ил продавать.

Однако между ценой покупки и продажи есть разница, и она называется спред (английское слово spread). Для разных CFD спред разный. В случае EUR/USD он составляет 0,001 евро. Это означает, что когда ты покупаешь CFD, ты делаешь это по маклеровской цене, однако если хочешь в тот же момент продать, то сделаешь это на 0,001 евро дешевле, по цене покупки от маклера. Разницу забирает себе маклер, и за счёт этого он может позволить себе предоставлять услуги без платы за пользование счёта или с очень низкой платой. В случае же обычной биржи ты покупаешь бумаги ровно по той цене, которую просят продавцы, а маклеру платишь плату за обслуживание.

Если цена будет стоять на месте, это плохо: в этом случае миниатюрная прибыль трейдера утонет в спреде маклера.

Что можно сказать? CFD для инвестиций, в общем случае, не подходят. Они хороши для быстрой торговли и ловли движения цен. Проще говоря, с помощью CFD можно делать большие дела за маленькие деньги. Здесь в игру вступает другое важное понятие: кредитное плечо. Но о нём мы будем говорить в другой раз.

    Трейдер Алекс
Ключевые слова
ДолларЕвроНефтьСырьеAppleТОПОбслуживаниеКредит
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