Трейдер Алекс: к старту готов

Мой виртуальный доход на демо-счете превысил вчера границу в 500 евро. Это значит, что идея длинной позицию по паре евро/доллар была верной. Так же как и идея открыть длинную позицию по нефти, но тогда реализация подкачала. Думаю, что скоро я буду готов ринуться в бой уже с реальными деньгами.
Но, для меня стало сюрпризом, когда я на своем счете обнаружил название Swap. Выяснилось, что держать открытую позицию CFD не бесплатно. То, что я три дня держу длинную позицию по паре евро/доллар, обошлось мне в 31 евро и 85 центов. Это еще один момент, на который следует обратить внимание при торговле CFD, а также момент, что CFD абсолютно не подходящий инструмент для долгосрочного