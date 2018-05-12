Трейдер Алекс: к старту готов

12 мая 2018, 09:00

Трейдер Алекс Трейдер Алекс
Фото: Anti Veermaa

Мой виртуальный доход на демо-счете превысил вчера границу в 500 евро. Это значит, что идея длинной позицию по паре евро/доллар была верной. Так же как и идея открыть длинную позицию по нефти, но тогда реализация подкачала. Думаю, что скоро я буду готов ринуться в бой уже с реальными деньгами.

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    Трейдер Алекс
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