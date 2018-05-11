В Латвии экспорт тоже упал

11 мая 2018, 17:07

Фото: Scanpix

"После 16-месячного перерыва в экспортной сфере мы увидели знак минуса", - пишет старший экономист Swedbank Агнесе Буцениеце.

"В марте стоимость товарного экспорта уменьшилась на 6.1% в сравнении с мартом минувшего года", - передаёт её слова портал Dienas Bizness.

"Минусы наблюдались примерно в половине групп товаров. На общий спад стоимости экспорта больше всего повлияло уменьшение экспорта зерновых и рапса (которое может колебаться по месяцам), а также воздушных судов / их частей. В свою очередь, прирост наблюдался в таких группах товаров, как металлы и изделия из них, древесина и изделия из нее, а также оптическое оборудование", - пишет Буцеиниеце.

"Частично уменьшение произошло под влиянием базового эффекта – в марте прошлого года прирост экспорта превысил 20% и был самым стремительным в течение более чем четырех лет. Экспорту марта нынешнего года, возможно, помешали и неблагоприятные погодные условия (которые, например, оказали влияние на транспортные потоки) – они во многих местах Европы негативно повлияли на экономическую активность и соответственно спрос", - считает экономист.

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