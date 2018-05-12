Google объявила лучшие игры и приложения в Play Market за последний год

В рамках конференции I/O Google провела третью ежегодную церемонию вручения премии Google Play Award за лучшие игры и приложения прошедшего года. Об этом сообщается в блоге компании.
Google определила победителей в семи номинациях. Ими стали:
- Приложение для медитаций Simple Habit — в категории «Приложение для хорошего самочувствия»;
- Приложение для незрячих людей Be My Eyes — в категории «Приложение с лучшим опытом доступности»;
- Обучающее приложение Khan Academy — в категории «Приложение с лучшим социальным эффектом»;
- Игра-головоломка Old Man’s Journey — в категории «Лучшая инди-игра»;
- Игра Episode — в категории «Игра с лучшим процессом построения сообщества»;
- Приложение BBC Earth: Life in VR — в категории «Лучшее приложение в дополненной или виртуальной реальности»;
- Приложение Flipkart — в категории «Приложение для миллиардов пользователей»;
- Приложение для создания изображений и редактирования фото Canva — в категории «Лучший стартап»;
- Игра в жанре «3 в ряд» Empires & Puzzles — в категории «Прорыв года»;