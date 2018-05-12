СМИ сообщили о планах Facebook запустить собственную криптовалюту

12 мая 2018, 12:00

СМИ сообщили о планах Facebook запустить собственную криптовалюту СМИ сообщили о планах Facebook запустить собственную криптовалюту
Фото: Reuters

Американская компания Facebook рассматривает возможность запуска собственной криптовалюты, которая позволит пользователям соцсети совершать электронные платежи по всему миру, пишет в пятницу издание Cheddar со ссылкой на источники в компании.

По из сведениям, Facebook начала изучать блокчейн год назад, однако до сих пор этим занимался один человек. Однако 8 мая было объявлено о создании рабочей группы по возможностям использования этой технологии; ее возглавил бывший президент PayPal Дэвид Маркус.

Как пишет Cheddar, эта работа может занять у Facebook не один год. Источники сообщили изданию, что у компании нет планов проводить первичное размещение токенов (ICO).

Сообщается также, что Facebook может использовать технологию блокчейна для идентификации пользователей и шифрования данных.

Facebook в официальном комментарии подтвердила, что, "как и многие другие компании", изучает возможности блокчейна, однако больше ей "нечем поделиться" с прессой.

 

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