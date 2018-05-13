CNN: бывший помощник Дональда Трампа лоббирует интересы En+ Фото: Scanpix

Как сообщает CNN, бывший помощник президента США Дональда Трампа Брайан Ланза и его фирма Mercury Public Affairs заключили контракт с En+ Group, контролирующей «Русал», чтобы защищать ее интересы в США.

Контракт предусматривает лоббистскую деятельность. По данным телеканала, он касается только En+, а не ее крупнейшего акционера Олега Дерипаски.

В апреле подконтрольные Олегу Дерипаске «Русал» и En+ попали в санкционный список США. Позднее американские власти заявили о готовности снять санкции с компаний, если господин Дерипаска перестанет их контролировать. Предприниматель согласился на снижение своей доли в En+ .

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