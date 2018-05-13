Двое эстонцев в немецком автопроме

Германия славится одной из самых развитых в мире автомобильной промышленностью, и после освоения профессии дизайнера и получения практики на мировых просторах, там утвердились двое эстонцев – Марта Кисанд, занимающаяся дизайном грузовиков Man и Бьёрн Кооп, оформляющий новые модели автомобилей Kia.
Оба дизайнера начинали учиться в Эстонской Художественной академии (EKA), но продолжили учёбу заграницей. В EKA Кисанд обучалась дизайну текстиля, одновременно участвовала в мастерской, где освоила вышивку умного текстиля и оптоволоконных тканей. Там в ней и проснулся интерес к интеллектуальному текстилю, и она поступила в магистратуру университета в Буросе (Boras) в Швеции, где находится