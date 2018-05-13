Lamborghini папы римского ушел с молотка за €715 тыс Фото: AP

Спорткар был изготовлен специально для понтифика, который оставил на нем свой автограф. Вырученные деньги папа римский Франциск решил передать на благотворительность.

Изготовленный на заказ специально для папы римского Франциска Lamborghini Huracan продан на аукционе Sotheby's за €715 тыс., сообщает компания. Торги состоялись 12 мая.





Данный автомобиль был изготовлен компанией Lamborghini в единственном экземпляре в традиционных цветах Ватикана и был представлен руководством концерна понтифику в конце ноябре прошлого года. Машину подогнали к зданию Апостольского дворца в Ватикане, где проживает папа. В церемонии принимали участие лично президент и главный исполнительный директор Lamborghini Стефано Доменикали и другие высокопоставленные управленцы компании, а также двое рабочих, которые внесли свой непосредственный вклад в данную конструкцию автомобиля.

Папа Франциск тогда благословил автомобиль и оставил на нем свой автограф. Тогда же было объявлено, что автомобиль будет продан на аукционе, а вырученные за него деньги пойдут на благотворительность.



В сообщении Lamborghini сказано, что все вырученные за автомобиль деньги будут переданы непосредственно папе Франциску, который решил разделить деньги между четырьмя благотворительными фондами.



Обычно цена Lamborghini Huracan в серийном исполнении начинается от €183 тыс.







Самое актуальное Самое актуальное

Ключевые слова