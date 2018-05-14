К Apple подан групповой иск из-за проблем с клавиатурой в новых ноутбуках Фото: apple

Apple получила групповой иск от пользователей, считающих, что компания была осведомлена о ненадежности клавиатуры в новых ноутбуках перед их запуском в производство.

В иске, поданном в Федеральный окружной суд Северного округа Калифорнии, упоминаются новый Macbook Pro и 12-дюймовый Macbook.

По информации истцов, пользователи страдают от проблем с клавиатурой-«бабочкой», которую якобы могут вывести из строя даже «пыль и небольшой мусор».

В иске утверждается, что Apple упоминала в маркетинговых материалах «повышенную стабильность клавиатуры».

Истцы требуют от Apple возмещения убытков и судебных издержек, включая замену неисправных деталей и устройств, а также стоимости самих ноутбуков.

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