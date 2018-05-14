Трамп обещал помочь производителю смартфонов из Китая вернуться на рынок

14 мая 2018, 07:00

Трамп обещал помочь производителю смартфонов из Китая вернуться на рынок Трамп обещал помочь производителю смартфонов из Китая вернуться на рынок
Фото: AP

Свою основную деятельность ZTE прекратила из-за санкций США. Теперь способ, чтобы помочь китайской компании вернуться на рынок, ищут Дональд Трамп и Си Цзиньпин

Президент США Дональд Трамп рассказал о том, что он и его китайский коллега ?Си Цзиньпин работают над тем, чтобы помочь одному из крупнейших в мире производителей телекоммуникационного оборудования и смартфонов, китайской компании ZTE, вернуться на рынок. Об этом американский лидер рассказал на своей странице в Twitter.

ZTE, как уточняет Reuters, была вынуждена приостановить свои основные операции после того, как Министерство торговли США запретило американским компаниям продавать ей комплектующие. Именно компоненты Qualcomm Inc. и Intel Corp., по оценкам американского ведомства, составляли от 25 до 30% всех комплектующих ZTE, используемых ею для производства смартфонов и других технологий.

«Президент Китая Си [Цзиньпин] и я работаем над тем, чтобы дать крупному китайскому производителю смартфонов ZTE быстро вернуться в бизнес», — написал, реагируя на это, Трамп. Помочь компании из Китая он, по его словам, уже поручил американскому Министерству торговли.? «Слишком много людей в Китае [из-за этого] потеряли работу», — добавил глава государства.?

О приостановке «основной производственной деятельности» ZTE объявила 9 мая. Такое заявление компания сделала на фоне введенного в апреле властями США запрета американским организациям продавать ZTE свои комплектующие. Подобные меры в Вашингтоне тогда объяснили тем, что китайский производитель нарушал санкции в отношении Ирана и КНДР и продавал вопреки запрету структурам этих государств изготовленное из американских комплектующих оборудование. В прошлом году чистая прибыль ZTE составила $17 млрд.

Заявление Трампа о готовности помочь китайской компании «быстро вернуться» на рынок, как указывает Reuters, вероятно, сможет существенно повлиять на бизнес таких поставщиков ZTE, как Qualcomm Inc. и Intel Corp.


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