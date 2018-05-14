Жители Финляндии стали меньше приезжать в Эстонию Фото: Andras Kralla

Продолжающийся в Эстонии рост цен на товары и услуги снизил интерес финнов к поездкам в Таллинн.

Судоходные компании, занимающиеся пассажирскими перевозками между Таллинном и Хельсинки, признают, что пассажиропоток уже не растет так заметно, как прежде, сообщили в понедельник, 14 мая, утренние новости ETV+, передаёт rus.err.ee.

Проведенный фирмой Eckeroline опрос показал, что 15% финнов отказались от планов поехать в Таллинн из-за роста цен. Сокращение числа пассажиров почувствовали и другие судоходные компании, что вынуждает их менять цены на билеты.

При этом в компаниях Eckeroline и Tallink надеются, что потерю местных клиентов удастся компенсировать за счет туристов из Азии, интерес которых к поездкам в Эстонию и Финляндию в последнее время растет.

Самое актуальное Самое актуальное

Ключевые слова