Безработица: 6,8%

Уровень безработицы в первом квартале 2018 года составил в Эстонии 6,8%, уровень занятости - 71,4%.

Об этом во вторник, 15 мая, сообщил Департамент статистики, отметив, что по сравнению с первым кварталом 2017 года безработных стало больше на 9000 человек.

Уровень безработицы вырос на 1,2 процентных пункта, но не из-за того, что прежде занятые лица вдруг остались без работы, а по причине того, что прежде неактивные на рынке труда люди приступили к поиску трудоустройства, отметило ведомство.

В первом квартале число неактивных на рынке труда составило 278 900 человек - это на 12 100 меньше, чем в том же периоде прошлого года.

Уровень безработицы среди эстонцев составлял в первом квартале текущего года 6%, среди неэстонцев – 8,6%.