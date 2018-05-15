Эстонская топливная ассоциация видит в повышении цен на топливо угрозу экономическому росту

Эстонская топливная ассоциация видит в повышении цен на топливо угрозу... Фото: Eiko Kink

По оценке Эстонской топливной ассоциации, объединяющей крупнейших розничных и оптовых продавцов топлива в Эстонии, продолжающийся рост цен на топливо на мировом рынке негативно скажется на эстонской экономике. В связи с этим ассоциация хочет дополнительно обсудить снижение акцизов.

Акцизы в Эстонии были повышены в период, когда цены на моторное топливо на мировом рынке были чрезвычайно низкими, но на сегодняшний день из-за роста цен на нефть наблюдается и резкий рост закупочных цен топлива. Как следствие, формирующаяся при добавлении высоких налогов розничная цена моторного топлива бьет по кошельку как частного потребителя, так и предприятий.



Например, в сравнении с началом текущего года цена на бензин в Эстонии выросла более чем на 10% – в розничной продаже цена достигает 1,4 евро за литр. По словам члена правления Эстонской топливной ассоциации и AS Jetoil Дениса Киммо, из-за повышения цен достаточно посредственный экономический рост не оказывает никакого положительного эффекта на благосостояние потребителей. «Повышение цен на топлива способствует росту цен на все прочие товары и услуги. Единственный способ изменить эту обусловленную мировым рынком тенденцию – снизить акцизы. Акцизы оказывают влияние на наши предприятия, на рядовых потребителей, а также на приезжающих в страну туристов – а точнее, не приезжающих, как демонстрирует информация Департамента статистики и заявления паромных компаний», – заявил Киммо. Киммо считает, что нет никакого повода радоваться умеренному экономическому росту, ведь он никак не способствует росту качества жизни населения.



Эстонская топливная ассоциация – основанная 20 мая 1993 года недоходная организация. Эстонская топливная ассоциация объединяет присоединившиеся на добровольной основе предприятия, занимающиеся в Эстонии нефтепродуктами. На сегодняшний день в Эстонскую топливную ассоциацию входят 13 членов, имеющих отношение к минеральному топливу и биотопливу.

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