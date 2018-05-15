Как платить меньше налогов при инвестировании?

Больше всего, с точки зрения налогового бремени, достается мелкому частному инвестору, но риски есть и инвестирования через фирму, подтвердили на дне обучения инвесторы в акции и организаторы встречи Яак Роосааре, Мяртен Кресси и Кристи Сааре.
«Мелкие инвесторы, которые инвестирую как частное лицо, в некоторых случаях платят налог с прибыли в значительной мере больше, чем того требует установленный 20-процентный подоходный налог» - сказала создатель женского клуба инвесторов Кристи Сааре на дне обучения. «Особенно болезненно это сказывается тогда, как заработанные деньги сразу не используются, а реинвестируются» - считает она.