Ryanair меняет условия бесплатной онлайн-регистрации на рейс Фото: pixabay

В июне вступят в силу новые правила бесплатной онлайн-регистрации на рейсы бюджетной авиакомпании Ryanair. Если сейчас зарегистрироваться на рейс бесплатно можно за четыре дня до вылета, то с 13 июня сделать это удастся не ранее, чем за 48 часов до своего отправления.

В качестве альтернативы пассажиры Ryanair смогут оплатить дополнительной сбор за выбор конкретного места в салоне самолета, и тогда у них появится возможность зарегистрироваться онлайн за два месяца до вылета.

Стоимость такого сбора - около 4,5 евро.

Компания заявила, что вводит изменения с целью предоставить больше времени для выбора клиентам, которые предпочитают оплачивать конкретные места.

Из Таллинна в летний период Ryanair обслуживает 9 маршрутов.

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