Трамп заявил о готовности серьезно ограничить объемы покупаемой у Ирана нефти

Президент США Дональд Трамп Фото: Scanpix

Президент США Дональд Трамп заявил о готовности существенно ограничить объемы приобретаемой у Ирана нефти и нефтепродуктов.

"В соответствии с предыдущими оценками, есть достаточно нефти и нефтепродуктов из других стран, помимо Ирана, для того, чтобы разрешить значительное ограничение объемов нефти и нефтепродуктов, приобретаемых в Иране или через иностранные финансовые учреждения", - говорится в меморандуме президента США, адресованном госсекретарю, главе Минфина и Минэнерго США, опубликованном на сайте Белого дома.

В своем сообщении Трамп отметил, что также принимает во внимание другие факторы - "глобальное состояние экономики, увеличение некоторыми странами объемов добычи нефти, общий уровень добычи нефти и наличие стратегических нефтяных запасов (в США - ИФ)".

8 мая президент США Дональд Трамп заявил о выходе США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), а также о том, что американская администрация начинает процесс восстановления действия соответствующих санкций против Ирана.

СВПД был одобрен в июле 2015 года "шестеркой" международных посредников (пять постоянных членов СБ ООН и Германия) и Ираном. Это соглашение вводило ряд серьезных ограничений для иранской ядерной программы, в обмен на соблюдение этих условий Иран добился снятия жестких международных санкций.

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