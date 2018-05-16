ЦеКриПо приступила к производству процессуальных действий в спортивном центре Сыле

ЦеКриПо приступила к производству процессуальных действий в спортивном центре... Фото: Andras Kralla

В Таллиннский департамент по делам молодежи и спорта поступило сообщение, что Центральная криминальная полиция приступила к производству процессуальных действий в спортивном центре Сыле, для проведения действий задержан руководитель спортивного центра Тоомас Ристлаан.

Курирующий сферу спорта вице-мэр Таллинна Вадим Белобровцев подчеркнул, что на данный момент первостепенная задача Департамента по делам молодежи и спорта и Таллиннской горуправы – получить необходимую информацию о происходящем, а также о характере возможных подозрений. «Мы осуществляем всестороннее сотрудничество с Центральной криминальной полицией, – сказал Белобровцев. – Наша обязанность – обеспечить, чтобы управление городским имуществом было справедливым, а центр находился в добрых руках и любые злоупотребления исключались».

Белобровцев отметил также, что очень важно обеспечить слаженную работу Сылеского спортивного центра, несмотря на этот неприятный инцидент. «О кадровых решениях можно будет говорить, когда мы получим полную информацию из полиции», – сказал Белобровцев.

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