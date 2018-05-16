Число пассажиров airBaltic выросло.

Латвийская авиакомпания airBaltic в целом за первые четыре месяца 2018 года перевезла 1 065 664 пассажира по своей сети маршрутов в Европе, Скандинавии, России, странах СНГ и Ближнего Востока, что на 22% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года.

В апреле 2018 года авиакомпания перевезла 335 767 пассажиров, что на 17% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года, пишет Dienas Bizness.

В целом за первые четыре месяца этого года авиакомпания совершила 16 296 полётов. В апреле авиакомпания выполнила 4 705 рейсов, что на 16% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года. Заполняемость мест (соотношение количества пассажиров к количеству доступных мест) в самолётах airBaltic в целом за первые четыре месяца 2018 года составила 69%, в апреле – 74%.

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