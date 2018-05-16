Новые квартиры поставили на колени вторичный рынок

Статистика продаж таллиннских квартир показывает, что рост продаж новых квартир стабильно растет. И это начинает сказываться на вторичном рынке, так как у покупателей есть выбор и в ситуации, когда цена старых квартир приближается к цене новых, выбор все-таки падает в пользу последних, написал в блоге Uus Maa маклер бюро недвижимости Егон Юхансон.
Сокращение активности на вторичном рынке недвижимости скрывается, как всегда, в деньгах. Рост цен на вторичном рынке, которые догоняли цены на новое жилье, сократил количество потенциальных покупателей. Ведь не логично, если отреставрированная двухкомнатная квартира в старом панельном доме продается за 80 000 евро, а новая – 83 000 евро.