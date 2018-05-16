Пхеньян отменил переговоры с Сеулом и пригрозил отменить саммит с США Фото: AFP

КНДР пригрозила отменить саммит с США, если американский президент Дональд Трамп будет продолжать настаивать на том, чтобы Пхеньян отказался от ядерного оружия.

Официальное северокорейское агентство новостей ЦТАК опубликовало заявление заместителя министра иностранных дел КНДР, где говорится, что, если США "загоняет нас в угол и в одностороннем порядке требует, чтобы мы отказались от ядерного оружия, то нам больше не интересны эти переговоры и мы будем вынуждены пересмотреть свое согласие на проведение предстоящего саммита между КНДР и США".

Северная Корея "питала большие надежды, что этот саммит приведет к разрядке ситуации на Корейском полуострове и станет большим шагом на пути к построению великого будущего", говорится в заявлении, однако "очень печально, что накануне саммита США провоцирует нас, изрыгая абсурдные заявления".

Саммит между северокорейским лидером Ким Чен Ыном и президентом Дональдом Трампом был запланирован в марте и должен состояться 12 июня в Сингапуре.

"Мы оба попробуем сделать это особым моментом для мира во всем мире", - написал тогда американский президент в "Твиттере".

По словам корреспондента Би-би-си в Южной Корее Лоры Бикер, используемые северокорейскими властями формулировки означают, что Пхеньян ставит под вопрос необходимость встречи с Трампом, но пока не отменяет сам саммит.

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