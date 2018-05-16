"Создать бизнес становится всё труднее"

Сделать первый шаг, чтобы начать свой бизнес в свободное от работы время становится всё труднее, пишет малый предприниматель Карл Хальясметс.
Эстония любит рассказывать всем, о том, что по количеству стартапов на душу населения мы третьи в Европе. Однако государство должно быть более проактивным в том, чтобы создавать новые возможности и помогать людям смелее становиться предпринимателями. Статистика по стартапам - это, конечно, хорошо, однако только 20% всех компаний выживают после первого года деятельности и более 90% идей