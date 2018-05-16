Таллинн заказал пассажирский катер для сезонной линии на остров Аэгна

16 мая 2018, 09:30

Город Таллинн заказал у судоходной фирмы Kihnu Veeteed на лето пассажирский катер на линии Таллинн - остров Аэгна, передает The Baltic Course со ссылку на информацию Таллиннской мэрии.

Первый рейс на этом маршруте состоится 18 мая.

Линия Таллинн-Аэгна является сезонной, навигация на ней продолжается с середины мая до середины сентября. В мае и сентябре рейсы проводятся с пятницы по воскресенье, в летние месяцы — ежедневно, за исключением вторника.

Vesta отходит из Рыбной гавани, время в пути составляет около часа. Судно берет на борт до 47 пассажиров.

Другие малые острова в Таллиннском заливе - Найссаар и Прангли - принадлежат волости Виймси. К острову Прангли регулярно ходит паром Wrangц, с островом Найссаар регулярного сообщения нет.

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