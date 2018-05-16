Трейдер Алекс: куда уходят деньги?

Любой новичок понимает, откуда на рынке берутся деньги, и куда они исчзают: успешные сделки и инвестиции приносят деньги, неудачные - уносят. Однако деньги утекают и через другие каналы, и зачастую - незаметно.

Часто начинающий трейдер или инвестор не обращает внимания на косвенные расходы: комиссионные, плату за транзакцию, плату за обслуживание счёте, плату за то, что ты держишь открытую позицию, процентные ставки и т.д. Каждое движение что-то стоит. Что-то стоит больше, что-то - меньше, но в итоге все эти косвенные расходы могут съесть всю прибыль, которую удалось извлечь из удачной сделки.

Профессионалы, конечно, всё это знают и держат свои расходы строго под контролем. Начинающий же часто может думать так: подумаешь, евро туда, евро сюда, я же тут сотни и тысячи собираюсь зарабатывать, чего размениваться на мелочи. А эти мелкие расходы потом наваливаются как снежный ком и съедают деньги на счету.

Приведу пример. Та самая EDP, португальская энергетическая компания, чьи CFD я купил в надежде на то, что китайцы предложат им побольше денег. Я два раза купил по 20 CDF, всего 40, заплатив 3,41 евро за каждую CFD. Позиция, конечно, мизерная, но я уже не хотел брать слишком большие риски, а наоборот хотел набираться смелости постепенно. Все трейдеры-ветераны говорят о том, как важно после больших потерь набирать уверенность в себе маленькими победами.

Похоже, что ставка была правильной

Вначале мне казалось, что всё идёт хорошо. EDP отклонил предложение China Three Gorges о выкупе компании по цене 3,26 евро за акцию. Думаю, что китайцы теперь будут делать вид, что думают и обсуждают, хотя уже наверняка решили, что будут преложение увеличивать. И в пятницу, как и в прошлый раз, сделают новое предложение. Это позволит инвесторам размышлять все выходные.

Моя позиция в плюсе на 2 евро, и перспективы хорошие, поскольку после опубликования информации о решении EDP волна продаж не пошла. Это означает, что все другие тоже верят в то, что CTG увеличит предложение.

Однако сегодня я посмотрел отчёт о состоянии своего счёта, который Admiral Markets присылает каждый день. И там я обнаружил строку "комиссионные". Обе моих покупки стоили мне по 4 евро комиссионных каждая, и всего я заплатил 8 евро.

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Прибыль не покрывает расходов

Это был неприятный сюрприз. теперь уже неважно, насколько высоко задерёт цену предложения CTG - мои расходы на комиссионные в любом случае не покроют потенциальную прибыль. Более того, ещё и за закрытие позиций нужно будет заплатить по 4 евро. Из отчёта Admiral выяснилось ,что я ещё и умудрился выбрать самый дорогой по комиссионным рынок Европы - Португалию.

На то, чтобы заработать прибыль 12 евро у меня уйдёт 16 евро. Что-то в этом уравнении не так! Весьма вероятно, что ошибка заключается в том, что по CFD на акции нет смысла открывать столь мизерные позиции.

Попробую придумать какой-то другой путь. Глядишь и настроение улучшится.

Трейдер Алекс

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