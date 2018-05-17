Circle K повысила зарплату обслуживающего персонала до 9%

17 мая 2018, 11:30

Circle K повысила зарплату обслуживающего персонала до 9% Circle K повысила зарплату обслуживающего персонала до 9%
Фото: Scanpix

С мая компания Circle K Eesti AS уже четвертый год подряд повысила основную зарплату продавцов и обслуживающего персонала до 9% – в зависимости от стажа и расположения места работы.

Пропорционально увеличились и привязанные к основной зарплате дополнительные выплаты – дополнительная плата за ночную смену, плата за сверхурочные и дополнительная плата за работу в государственные праздники.

«В центре идентичности нашего предприятия находится обслуживающий персонал – мы стремимся предложить лучшее обслуживание и быть в этом плане эталоном во всей Эстонии. Поэтому мы являемся одним из предприятий, задающих тон в повышении зарплат обслуживающего персонала. Наши зарплаты растут быстрее, чем в среднем по стране», – отметила директор по персоналу Circle K Хеди Нурме-Мак Дональд.

Начальная зарплата продавцов Circle K Eesti выросла заметнее, чем в прошлом году. В Таллинне, Харьюмаа и Рапламаа рост составил 8,2%, а в прочих регионах – 8,7%. Более значительную надбавку традиционно получили сотрудники с продолжительным стажем, проработавшие в Circle K три года или больше.

Кроме того, Circle K продолжит практику выплаты бонусов по результатам работы за месяц продавцам-консультантам, старшим продавцам и заместителям руководителей станций обслуживания – бонусы за продажи составляют весомую часть оплаты труда и могут достигать 40% от основной зарплаты. Отдельно доплаты предусмотрены на станциях обслуживания, где посещаемость и продажи горячей еды выше среднего. В этом году также был введен новый вид бонуса – компенсация расходов на проезд сотрудникам станций обслуживания, чьи рабочие места находятся за пределами населенных пунктов и до которых невозможно добраться на общественном транспорте в течение разумного времени. 

Circle K Eesti AS является одним из крупнейших в Эстонии розничных продавцов моторного топлива, собственником и оператором 59 станций полного обслуживания, 17 автоматических заправочных станций, а также одного магазина шаговой доступности. Предприятие трудоустраивает около 700 человек, причем большинство работает на станциях обслуживания. По результатам исследования имиджа крупных предприятий, проведенного в 2017 году Kantar Emor, компания Circle K была признана самым известным предприятием Эстонии.

Circle K Eesti AS принадлежит канадскому международному концерну Alimentation Couche-Tard, в котором работают более 125 000 человек. Под торговой маркой концерна Circle K в Северной Америке, Европе и Азии действуют более 16 000 магазинов шаговой доступности и станций обслуживания.

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