Enefit Green снижает цену на производство тепла

17 мая 2018, 07:00

Enefit Green снижает цену на производство тепла Enefit Green снижает цену на производимое на мусоросжигающей электростанции Иру ...
Фото: Enefit Green

Департамент конкуренции утвердил ходатайство Enefit Green, в котором пограничная цена тепла, производимого на мусоросжигающей электростанции Иру, снижается на 30%, или до 21,49 евро за мегаватт-час. Все тепло, производимое на мусоросжигающей электростанции Иру, Enefit Green продает предприятию Utilitas Tallinn.

Руководитель Enefit Green Ааво Кярмас сказал, что новая пограничная цена вступила в силу ретроактивно с начала мая этого года. «Речь идет также и о самом дешевом производимом в Эстонии тепле. Следующим по цене после тепла, производимого на мусоросжигающей электростанции Иру, идет тепло, производимое на Нарвских электростанциях», - сказал Кярмас.

По словам Ааво Кярмаса, основная часть остающихся после сортировки в домах Эстонии смешанных бытовых отходов перерабатывается на мусоросжигающей электростанции Иру в электроэнергию и тепло. «После пуска мусоросжигающей электростанции Иру в 2013 году в Эстонии были значительно уменьшены объемы складирования смешанных бытовых отходов на свалках. Это показывает, что мусоросжигающая электростанция является очень хорошей возможностью для повторного использования мусора в энергетических целях, что помогает сделать чище и окружающую среду в Эстонии», - сказал Кярмас.

Кярмас пояснил, что цена на тепло должна исходить из затрат, это подтверждает и Департамент конкуренции, который анализирует ценовое ходатайство производителя тепла в качестве независимого регулятора. «В основном снизить цену на тепло позволил рост цены на переработку отходов. Начиная со второй половины 2016 года мы организуем для снабжения топливом мусоросжигающей электростанции Иру конкурсы поставок, в которых могут принять участие все предприятия сектора обработки отходов. Выигрывает предприятие, сделавшее наилучшее предложение. В результате конкурсов цена на переработку отходов на электростанции Иру увеличилась», - сказал Кярмас. 

Согласно договору, Ируская электростанция продает все произведенное тепло предприятию Utilitas Tallinn. Объем продаж составляет 310 гигаватт-часов тепла в год. Снижение цены производства тепла на мусоросжигающей электростанции Иру позволяет снизить затраты на тепло для потребителей тепла в Таллинне примерно на 2 миллиона евро в год.

 

На мусоросжигающей электростанции Иру в самый теплый период года имеются и дополнительные возможности для продажи тепла сетям центрального отопления Таллинна и Маарду.

                     

Помимо использования смешанных бытовых отходов, Ируская электростанция при необходимости производит тепло и с использованием котлов, работающих на газе.

 

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