Какое влияние бензин с биодобавками оказывает на газонокосилки с мотором?

19 мая 2018, 09:00

Газонокосилка с мотором Газонокосилка с мотором
Фото: pixabay

По словам руководителя оптовыми продажами Neste Eesti Урмаса Куузе, в этом году потребители могут заправлять газонокосилки как 95, так и 98 бензином. Привычки придется менять в следующем году, когда требования к биотопливу станут жестче.

«Потребители, которые до сих пор заправляли газонокосилки 95 бензином смогут использовать это же топливо и в следующем году. Вступившие в силу в мае требования в отношении биотоплива лишь немногим жестче, чем в прошлые годы. Кроме того, действующие сейчас требования не жестче, чем требования производителей садовой техники», - сказал Урмас Куузе.

«Но вот со следующего года в газонокосилках и прочей садовой технике с бензиновыми моторами придется использовать 98 бензин. Это обусловлено постепенным повышением доли использования биотоплива: сегодня в Эстонии биотопливо должно составлять не менее 3,1% общего объема продаваемого топлива, с 1 января 2019 года 95 бензин должен будет содержать не менее 6,4%, а с 2020 года – не менее 10% биотоплива», - добавил Куузе.

Использование автомобильного топлива в газонокосилках и другой садовой технике широко распространено. Но Куузе, все же советует помнить, что в бытовой канистре топливо не должно храниться дольше 30 дней, поскольку в результате взаимодействия топлива с воздухом его качество неизбежно ухудшается.

В качестве альтернативы Куузе рекомендует использовать топливо для малых моторов (алкиловый бензин) – это наиболее надежный и безопасный выбор как для двигателей, так и для пользователей: такое топливо меньше дымит и дольше хранится.

В случае сомнений следует обратиться к инструкции по эксплуатации или спросить совета у продающего и обслуживающего устройство предприятия. «Как правило, производители указывают в инструкции по эксплуатации, бензин какого наименьшего октанового числа разрешено использовать», - добавил Урмас Куузе.

Самое актуальное
Ключевые слова
NesteГаз
Рассылка dv.ee
Хотите получать свежие экономические новости на свой e-mail? Подпишитесь на рассылку dv.ee!

Спасибо, что присоединились к рассылке новостей dv.ee!

Мы отправили вам на е-mail письмо, подтверждающее вашу подписку.

Если письма нет, то проверьте, правильно ли ввели все данные. Вопросы по адресу liis.rush@aripaev.ee.

Новости
мэр Нарвы Тармо Таммистемэр Нарвы Тармо Таммисте
20:00 18 мая 2018
Мэр Нарвы стрелял в иллюзиониста на экономическом форуме Сегодня вечером на I Российско-Эстонском Экономическом Форумe-2018 "Точка входа 2018" в Нaрва- Йыэсуу мэр Нарвы Тармо Таммисте стрелял в иллюзиониста Александрa Замашка.
16:51 18 мая 2018
"Для эстонского бизнеса самое важное - скорость запуска процесса" Эксперты на эстонско-российском экономическом форуме "Точка входа 2018" обсудили, в чём заключаются преимущества Эстонии по сравнению с другими странами.
Роман Захаров, партнёр и старший консультант Lean Enterprise Estonia
16:16 18 мая 2018
"Не будьте как студент на сессии: "Ой, экономический кризис пришёл! И что теперь делать?" Роман Захаров, партнёр и старший консультант Lean Enterprise Estonia, рассказал на эстонско-российском экономическом форуме "Точка входа 2018" о концепции LEAN.
Валерий Ефимов, руководитель компании PRIMATEK
14:45 18 мая 2018
"Эстонский сервис - это какой-то космос, по сравнению с российской действительностью" "Сделаем такие же, но с перламутровыми пуговицами", - так старается работать компания из Гатчины.
адвокат SORAINEN Карин Мадисон
13:15 18 мая 2018
Карин Мадисон: иностранным бизнесменам, особенно русским, банки не хотят открывать счета "Э-резидентство не даёт права на работу или туризм", - напоминает всем адвокат SORAINEN.
Генеральный директор Circle K Eesti Кай Реало
12:18 18 мая 2018
Лучший руководитель 2018: руководитель стоит во главе всего Генеральный директор Circle K Eesti Кай Реало, заслужившая в этом году звания «Лучший руководитель Эстонии 2018», отличается от остальных номинантов на этот титул тем, что самым главным для успеха в...
Министр экономики и инфраструктуры Урве Пало
11:36 18 мая 2018
Пало: высокая безработица в Ида-Вирумаа может привлечь сюда инвестиции Министр экономики и инфраструктуры Урве Пало поговорила на I Российско-Эстонскиом Экономическом Форумe-2018 "Точка входа 2018" о типичных проблемах эстонского бизнеса.
DZIUGAS®
14:31 14 мая 2018
„Zemaitijos pienas“ – европейское производственное предприятие молочной промышленности из Литвы
Все новости
Mнения
Налоги, когда «продвинутый» начальник руководит из дома
Владимир Вайнгорт
Налоги, когда «продвинутый» начальник руководит из дома
министр внутренних дел Андрес Анвельт
Андрес Анвельт
Незаконной работы быть не должно. Точка
Все новости
Деловые в эфире
Деловые в эфире: Крупная компания сокращает 13 000 человек. Зачем?
Все новости
Новости
Полиция призывает к осторожности при продаже в интернете своих вещей
17:30 18 мая 2018
Полиция призывает к осторожности при продаже в интернете своих ве...
Мост
15:45 18 мая 2018
Российский бизнесмен: наш вход в Эстонию был правильным
Эстония являлась одним из звеньев в цепи поставок контрабандного бензина
15:15 18 мая 2018
Эстония являлась одним из звеньев в цепи поставок контрабандного ...
Все новости
Фото ДВ
конфеты Kalev Клуб инвесторов: фундаментальный анализ Orkla
Встреча Клуба инвесторов Клуб инвесторов: что...
Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск Илон Маск опубликовал...
Нагрузка и обязанности нотариусов возрастут Нагрузка и обязанности...
что такое краудфандинг и как туда инвестировать? Видео: краудфандинг –...
Все фотографии
Биржевые новости
Оборот Tallink Grupp в первом квартале упал на 3,9%
15:30 18 мая 2018
Оборот Tallink Grupp в первом квартале упал на 3,9% Суда предприятия Tallink Grupp AS в первом квартале этого года перевезли в общей сложности 1,9 млн пассажиров, что на 0,5% меньше прошлогоднего; доходы предприятия от продаж упали на 3,9% до 184,2...
17:19 17 мая 2018
Акции Cisco обвалились на отчетности Сегодня крупнейший производитель маршрутизаторов и сетевого оборудования компания Cisco опубликовала отчетность за прошлый квартал.
15:57 17 мая 2018
Котировки нефти сорта WTI перешагнули отметку 72 Несмотря на рост количества вышек в США, который уже достиг рекордного за два года уровня, коммерческие запасы нефти в Соединенных Штатах не снижаются активно.
11:23 16 мая 2018
Эстонский инвестор в Омахе: в фирмы, где есть рабовладение, деньги не вкладываю Эрик Раудсепп, живущий в штате Небраска, считает, что молодым инвесторам важно найти больший источник дохода. Попытки же быть умнее рынка, правильно выбрав время входа в позицию, по его мнению,...
Все новости
Трейдер Алекс
Walmart
14:13 18 мая 2018
Трейдер Алекс: отправляюсь на охоту в засаде Вчера я решил отправиться на охоту в засаде за акцией сети супермаркетов США Walmart, которая вот-вот взлетит.
15:54 16 мая 2018
Трейдер Алекс: куда уходят деньги? Любой новичок понимает, откуда на рынке берутся деньги, и куда они исчзают: успешные сделки и инвестиции приносят деньги, неудачные - уносят. Однако деньги утекают и через другие каналы, и зачастую -...
16:22 15 мая 2018
Трейдер Алекс: верю в кошелёк китайцев Я отставил в сторону вчерашнюю идею Home Depot, и сделал сегодня утром совершенно другую ставку.
Трейдер Алекс
15:57 14 мая 2018
Трейдер Алекс: щука ушла вместе с удочкой Итоги пятницы я могу подвести как рыбак: поймал окуня, который вдохновил меня на ловлю щуки, но в итоге остался без удочки.
Все новости
Подсказка
Что изменится для предпринимателей с новым постановлением о защите данных?
07:30 14 мая 2018
Что изменится для предпринимателей с новым постановлением о защ... 1
Что делать, если в дверь стучит налоговый управляющий?
07:00 20 апреля 2018
Что делать, если в дверь стучит налоговый управляющий?
Зачем предприятиям э-счета?
11:00 15 апреля 2018
Зачем предприятиям э-счета?
Все новости
Фирмы-газели
Рейтинг фирм-газелей возглавляют строители
10:00 22 февраля 2018
Рейтинг фирм-газелей возглавляют строители
Все новости
Все о строительстве частных домов 2018

Раздвижные двери с самой узкой в Эстонии коробкой производятся в Хаапсалу
Всё о бизнес-недвижимости

Научный парк Tehnopol – дом для "умных" технологических предприятий
Свежее Самое читаемое
Все новости
Деловые в эфире
Деловые в эфире: Крупная компания сокращает 13 000 человек. Зачем?
Все новости
Как эффективно управлять бюджетом?

Как начинающие предприниматели могут сэкономить время и деньги на бухгалтерских расходах?
Газета в формате PDF
Деловые Ведомости
09.05.2018
Строительство & недвижимость
09.05.2018
Деловые Ведомости
25.04.2018
Архив
Юридическая информация

Ежемесячный материал:

Законодательство. GDPR
09.05.2018
Закон о налоге с оборота
28.02.2018

Ежегодные материалы:

Юридические новости:

Все новостиАрхив
Юбиляры

В этом году исполняется 30 лет со дня выхода первого...

Это был 1988 год, когда спортивный комментатор Эрвин Руннел после соревнования приехал к своему другу, фотографу Мярту Лыхмусу и показал ему вильяндиское издание Nuti. Они уже некоторое время обсуждали между собой идею заняться издательством, но в Советском Союзе в страхе политической пропаганды частным лицам было запрещено что-либо издавать.

Девелоперу одного из наиболее уникальных жилых районов ...

В начавшемся году занимающаяся развитием жилых кварталов в основном в окрестностях Таллинна IBE Estonia OÜ отмечает свой 15-й день рождения. Самым известным проектом компании является жилой квартал Uuesalu, который находится за озером Юлемисте, между Вильяндиским и Тартуским шоссе. Это был первый девелоперский проект, который по инициативе жителей превратился в самостоятельный поселок.

50-летний путь Harju Elekter по дороге перемен

«Даже мы не ожидали, что год будет настолько удачным. Все наши планы претворены в жизнь», - подвел итог прошедшему году Андрес Алликмяэ, председатель правления отмечающей 50-летие компании Harju Elekter. - Концерн Harju Elekter Grupp увеличился на четыре компании - одна в Финляндии, одна в Эстонии и две в Швеции. Успех принесла также идея реорганизации системы управления в компании. Это придало нам смелости при принятии решений», - отметил Алликмяэ, добавив, что благодаря росту акций, кошелек акционеров стал примерно в два раза толще.
Все новости
ТОПы Äripäev
Walmart
14:13 18 мая 2018
Трейдер Алекс: отправляюсь на охоту в засаде
16:22 15 мая 2018
Трейдер Алекс: верю в кошелёк китайцев
Bсе новости
Mероприятия

    Laadimine...

Посмотреть все мероприятия
Полезные предложения