Рийгикогу обсудит государственную ответственность на примере случая с фондом ВЭБ

17 мая 2018, 08:30

Рийгикогу обсудит государственную ответственность на примере случая с фондом ВЭБ Рийгикогу обсудит государственную ответственность на примере случая с фондом ВЭБ
Фото: Scanpix

В Рийгикогу в качестве вопроса государственной важности в четверг обсудят проблему государственной ответственности на примере дела о фонде ВЭБ, из которого по поддельным документам Банка Эстонии вывели около 32 млн долларов.

Депутаты постараются найти ответ на вопрос, что означает государственная ответственность в случае, когда государство вмешивается в частно-правовые отношения, сообщают 17 мая утренние новости на телеканале ETV+.

Также депутаты вновь поднимут вопрос о том, кто в ответе за исчезновение средств вкладчиков и предпринимателей.

С помощью поддельных документов Банка Эстонии из России было выведено более 32 миллионов долларов. Теперь парламентарии надеются удостовериться в том, что это не произошло при поддержке эстонских политиков.

С докладами по этой теме в числе прочих выступят ликвидатор фонда ВЭБ Рейн Ярвелилль и представитель Банка Эстонии, аудитор Хенн Ойт.

 

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