В Эстонии грядет волна частных банкротств

Обещание Налогово-таможенного департамента взяться за крупных налоговых должников и попытаться объявить их частными банкротами, набирает обороты.
В судебный регистр внесена уйма судебных заседаний, где будут приниматься решения об объявление банкротами те частные лица, у которых задолженности переваливают за сотни тысяч евро. В первую очередь речь идет о солидарных налоговых задолженностях, что означает, что руководители предприятий были ответственными лицами за долги руководимых ими предприятий. Уже сейчас в регистре можно найти 24