Жилье – это инвестирование в любом случае!

Для поиска жилья подходит любое время, вопрос лишь в ожиданиях прибыли, пишет руководитель бюро Domus Kinnisvara Ингвар Аллеканд.
Активный рынок недвижимости поднял вопрос, является ли свое жилье инвестированием, расходом или вообще чем-то третьим.
17 мая 2018, 10:47
Для поиска жилья подходит любое время, вопрос лишь в ожиданиях прибыли, пишет руководитель бюро Domus Kinnisvara Ингвар Аллеканд.
Активный рынок недвижимости поднял вопрос, является ли свое жилье инвестированием, расходом или вообще чем-то третьим.
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