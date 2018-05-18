Депутат Ленобласти вспомнил в Эстонии про Пикалёво

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Депутат законодательного собрания Ленинградской области Ильдар Гилязов рассказал на эстонско-российском экономическом форуме о преимуществах Ленинградской области для бизнеса.

"Географическое положение и развитость инфраструктуры являются нашими преимуществами. Ленинградская область (вместе с Санкт-Петербургом) - второй по величине потребительский рынок России и один из самых крупных в Европе", - сказал он.

Депутат также отметил, что объём инвестиций в экономику региона составил в 2017 году 338,6 миллиарда рублей, что на 26% больше, чем в 2016 году. Объём прямых иностранных инвестиций в Ленобласть составил 3 миллиарда долларов.

"Для комфортного взаимодействия с инвесторами работает фронт-офис Ленинградской области в режиме единого окна. Его люди работают в индивидуальном режиме с каждым проектом в отдельности", - отметил Гилязов.

Также он отметил, что существует инвестиционный портал Ленинградской области, переведённых на несколько языков.

"В настоящее время в Ленинградской области и Санкт-Петербурге реализовано 11 кластерных инициатив. На территории Ленинградской области существует моногород Пикалёво, которому был присвоен статус территории опережающего экономического развития. А ещё на территории области есть 28 индустриальных парков", - перечисляет достижения Гилязов.

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jaroslav.tavgen@aripaev.ee Ярослав Тавгень