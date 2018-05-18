Финансовый директор Taxify работникам: если счет не придет, вычтут из зарплаты

На пярнуской финансовой конференции финансовый директор Taxify Аннели Альяс рассказала, что недавно ей представилась отличная возможность поговорить с руководителями Taxify всех городов и стран. Например, она рассказала офисным работникам Мексики и Южной Африки, что счетов избежать не получится.
«Мы не придираемся к вам, наличие счета – нормальная часть бизнес-процесса, и только с помощью него можно проследить, куда уходят деньги, а также отвечать правилам и требованиям налогового департамента», - вот та история, которую Альяс должна была повторить в тех странах несколько раз.