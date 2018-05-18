Экономический форум собрал вместе эстонских и российских бизнесменов

18 мая 2018, 13:43

Министр предпринимательства и инфотехнологий Урве Пало Министр предпринимательства и инфотехнологий Урве Пало
Фото: Анна Маркова

Сегодня в Нарва-Йыесуу проходит Эстонско-российский экономический форум «Точка входа 2018». Экономический форум предлагает обзор о возможностях региона и поддержку бизнесменам, которые хотели бы расширяться и выходить на новые рынки. Ида-Вирумаа для многих российских предприятий становится точкой входа на рынок Европейского Союза и для европейских предприятий для выхода на рынок России.

По словам министра предпринимательства и инфотехнологии Урве Пало, которая открыла экономический форум, Ида-Вирумаа занимает важное место в экономике. «В экономике региона важную роль играет сланец, однако легкая промышленность, деревообрабатывающая, металлообрабатывающая и промышленность строительных материалов имеют длинные традиции, где занято более десяти тысяч человек. Однако мы видим, что Ида-Вирумаа отстает от остальной Эстонии в части зарплат и трудозанятости» - сказала она.

«В течении последних лет в секторы промышленности и транзита государство направляло значительный объем средств с целью развития экономики и предпринимательства в Ида-Вирумаа. На сегодняшний день объем программы развития Ида-Вирумаа составляет 23,6 миллиона евро. Цель программы - до 2022 года повысить предпринимательскую активность и уровень заработной платы» - прокомментировала министр Пало. Она добавила, что учитывая формирования Ида-Вирумаа как региона промышленности и будущие планы региона, в крупных центрах при поддержки государства были построены промышленные парки. При поддержке Целевого учреждения развития предпринимательства в Эстонии (EAS) созданы предпосылки для развития творческой индустрии и внесен вклад в развитие туризма в Ида-Вирумаа.

Внутренние и зарубежные инвестиции в секторы промышленности и логистики последних лет указывают на интерес к новым возможностям региона частных предпринимателей. Важную роль в росте экономической активности и инвестиций играет Европейский Союз и сосредоточение  в Ида-Вирумаа российских торговых предприятий.

 

 

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Фото: Анна Маркова

По словам члена правление SA Ida-Virumaa Toostusalade Arendus Теэта Куусмику, инвестиции в промышленность Ида-Вирумаа имеют важное значение. «Технологии новых предприятий современные, инновационные и дружелюбные по отношении к природе. Таким образом дополнительные рабочие места благодаря этому имеют дополнительную ценность и несут за собой позитивное влияние на развитие рынка труда в регионе. Ида-Вирумаа – уникальное место для бизнеса, которое расположилось между двумя экономическими регионами № Европейским Союзом и Россией» - пояснил он.

Cегодня начался cовместно с Фондом «Развитие промышленных парков Ида-Вирумаа» (www.ivia.ee) , изданием «Деловые ведомости» (www.dv.ee) и Эстонской Торгово-Промышленно Палатой I Российско-Эстонский Экономический Форум-2018 «Точка входа-2018». Мы создаем площадку для диалога и обмена опытом, где бизнесмены из России и Эстонии могут начать сотрудничество. В этом году мы хотим рассказать Вам о 3 различных путях выхода на европейский рынок, который уже прошли бизнесмены из России после 2014 года.

 
Фото: Анна Маркова
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