Эстония являлась одним из звеньев в цепи поставок контрабандного бензина Фото: Scanpix

Эстония являлась одним из звеньев в цепи поставок контрабандного бензина из Беларуси на территорию ЕС и Африки. Об этом рассказала программа “Инсайт” на телеканале ETV+.

Бывший майор КГБ Беларуси Андрей Молчан рассказал эстонским журналистам, что известная белорусская компания Чесс-Бел осуществляла контрабанду бензина в ЕС с уклонением от уплаты таможенных пошлин. Согласно расследованию Молчана, предприятие ввозило в Беларусь российскую нафту и добавляла в нее присадки, получая на выходе бензин, который затем вывозился в Эстонию под видом растворителя.

В эстонских портах, где груз получали два местных предприятия, накладные товара меняли и по бумагам он вновь превращался в бензин. Эта схема позволяла уклониться от выплаты многомиллионных таможенных пошлин в белорусский, а затем и российский бюджет.

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