Лучший руководитель 2018: руководитель стоит во главе всего

Генеральный директор Circle K Eesti Кай Реало, заслужившая в этом году звания «Лучший руководитель Эстонии 2018», отличается от остальных номинантов на этот титул тем, что самым главным для успеха в работе считает не работников, а хорошего руководителя.
«Всё же руководитель стоит во главе всего. Его задача собрать команду, и его работники будут именно такими, каких он подберёт», – считает лучший руководитель Эстонии этого года Кай Реало. Она отметила, что в задачу руководителя входит также и сплочение команды, ориентация на совместный труд, создание дружелюбной атмосферы, забота о людях. Крайне важна и ясная цель в работе коллектива.