Мэр Нарвы стрелял в иллюзиониста на экономическом форуме

Сегодня вечером на I Российско-Эстонском Экономическом Форумe-2018 "Точка входа 2018" в Нaрва- Йыэсуу мэр Нарвы Тармо Таммисте стрелял в иллюзиониста Александрa Замашка.
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Сегодня в Нарва-Йыесуу проходил I Эстонско-российский экономический форум «Точка входа 2018».
Экономический форум предлагал обзор о возможностях региона и поддержку бизнесменам, которые хотели бы расширяться и выходить на новые рынки. Ида-Вирумаа для многих российских предприятий становится точкой входа на рынок Европейского Союза и для европейских предприятий для выхода на рынок России.
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