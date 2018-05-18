MTA летом проверит строителей частных домов

18 мая 2018, 08:30

MTA летом проверит строителей частных домов MTA летом проверит строителей частных домов
Фото: Scanpix

Аудиторы Налогово-таможенного департамента (далее - MTA) летом вновь чаще будут посещать занимающиеся строительством частных домов предприятия, чтобы избежать дальнейших требований к работникам и работодателям, связанных с выплатой заработных плат "в конвертах".

Проверки строительства частных домов, проходившие в прошлые годы, указывали на отчетливое улучшение регистрации работников, сказал глава отдела налогового аудита MTA Оскар Ыун.

По словам Ыун, если еще в 2015 году четверть работников на посещенных объектах не была зарегистрирована, то в прошлом году этот показатель сократился до 16%. Тем не менее, доля таких работников по-прежнему почти втрое выше по сравнению с другими секторами, поэтому объекты, заказанные частными лицами, и в этом году требуют внимания налогового управляющего.

"Наряду с регистрацией работы мы проверяем, ниже ли уровень заработных плат на строительном предприятии в целом по сравнению с заработными платами сектора и региона. При необходимости мы выясняем причины или размер фактической обязанности по налогам", - сказал Ыун. Он также отметил, что одна из целей проверок - напомнить наемным работникам, что и они отвечают за декларирование и уплату налогов, поскольку сознательно приняли заработную плату "в конверте". В таком случае работодатель и работник несут солидарную ответственность за уплату подоходного налога.

"У получателя заработной платы "в конверте" может возникнуть обязанность указать свой неуплаченный подоходный налог в ежегодной декларации о доходах и уплатить его. Поэтому мы советуем работникам самим проверять на портале e-maksuamet/e-toll, задекларировал ли работодатель за них налоги", - сказал Ыун.

С этой недели MTA начнет рассылать работникам автоматические оповещения о том, что работодатель сделал в реестре трудовой занятости пометку о прекращении, начале или изменении дат их работы, а также отмене пометки. До сих пор оповещения приходили только при регистрации работников. Сообщения о сделанных работодателем пометках будут приходить работникам, которые указали свой адрес на портале e-maksuamet/e-toll.

Цель MTA - к 2021 году наполовину сократить число работников, получающих заработные платы "в конвертах". По последним данным, частично или полностью заработную плату "в конверте" получает каждый двенадцатый. Налоговый управляющий продолжает проводить направленные на выявление таких заработных плат проверки по всей Эстонии, в том числе в большей мере в малых городах и поселках.



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