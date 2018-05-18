Полиция призывает к осторожности при продаже в интернете своих вещей

18 мая 2018, 17:30

Полиция призывает к осторожности при продаже в интернете своих вещей Полиция призывает к осторожности при продаже в интернете своих вещей
Фото: Szzljy

В последнее время полиция стала вновь получать сообщения об одной уже знакомой схеме мошенничества, c помощью которой злоумышленники пытаются выманить деньги у доверчивых пользователей интернета.

"Все начинается с того, что честный пользователь интернета размещает объявление о продаже конкретного товара или вещи. Позже с ним связывается предполагаемый покупатель, который может оказаться мошенником. Мошенники действуют следующим образом – продавцу приходит письмо на электронный адрес от покупателя из другой страны, который запрашивает данные продавца. Если покупатель соглашается на сделку, то для него готовят похожий на настоящий договор или платеж о переводе денег. После отправления товара выясняется, что деньги так и не поступили на счет", - предупредила в пятницу, 18 мая, веб-констебль Яна Фролова.

 

"Следует быть очень внимательным, так как зачастую мошенники обещают внести деньги за покупку сразу после получения товара, но вместо этого просто исчезают. Если вы хотите продать какую-то вещь в интернете, то будьте внимательны, и ни в коем случае не отправляйте товар, не убедившись, что деньги уже поступили на ваш счет. Кроме того, следует убедиться, что покупатель и данные его банка на самом деле существуют, это можно проверить, используя интернет-поисковики", - добавила Яна Фролова.

 

Более подробную информацию о разных видах мошеннических схем можно найти на сайте https://pokupaisumom.ee/

 

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