С какими объектами работает ЦУ IVIA?

Площадь не менее 250 гектаров.
Теэт Куусмик, член правления целевого учреждения IVIA рассказал на эстонско-российском экономическом форуме "Точка входа 2018" о том, какие объекты связаны с этой организацией.
18 мая 2018, 14:30
Площадь не менее 250 гектаров.
Теэт Куусмик, член правления целевого учреждения IVIA рассказал на эстонско-российском экономическом форуме "Точка входа 2018" о том, какие объекты связаны с этой организацией.
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