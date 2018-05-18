Татарстан предложил Alibaba создать в республике логоцентр

Президент Татарстана Рустам Минниханов предложил Alibaba Group создать логистический центр и локализовать сервисы в республике.
"Мы готовы взаимодействовать с компанией Alibaba, в том числе по локализации производства компании на территории особой экономической зоны "Иннополис" и открытию логистического центра в Татарстане", - цитирует Минниханова пресс-служба главы региона после его встречи с руководством группы в четверг в Китае.
Для обсуждения возможностей развития кооперации президент республики пригласил представителей компании Alibaba в Татарстан.
Минниханов отметил в ходе встречи, что развитие инфокоммуникационных технологий - одно из приоритетных направлений для республики.
"В первом вновь построенном в России городе Иннополисе мы создали инфраструктуру мирового уровня. По итогам 2017 года на территории ОЭЗ "Иннополис" зарегистрированы свыше 60 компаний-резидентов с общим заявленным объемом инвестиций порядка 11 млрд рублей. "Иннполис" сначала стал хабом для разработок российских IT-компаний, а затем зарубежных фирм", - приводит слова Минниханова пресс-служба.
Alibaba Group владеет крупнейшими в Китае платформами электронной коммерции, включая самую популярную из них - Taobao. Компания сводит на этих платформах покупателей и продавцов, предоставляя им различные сервисы. Кроме того, группа владеет собственной платежной системой Alipay. На Alibaba приходится 80% оборота электронной торговли в Китае.