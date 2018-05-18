Татарстан предложил Alibaba создать в республике логоцентр Фото: Scanpix

Президент Татарстана Рустам Минниханов предложил Alibaba Group создать логистический центр и локализовать сервисы в республике.

"Мы готовы взаимодействовать с компанией Alibaba, в том числе по локализации производства компании на территории особой экономической зоны "Иннополис" и открытию логистического центра в Татарстане", - цитирует Минниханова пресс-служба главы региона после его встречи с руководством группы в четверг в Китае.

Для обсуждения возможностей развития кооперации президент республики пригласил представителей компании Alibaba в Татарстан.

Минниханов отметил в ходе встречи, что развитие инфокоммуникационных технологий - одно из приоритетных направлений для республики.

"В первом вновь построенном в России городе Иннополисе мы создали инфраструктуру мирового уровня. По итогам 2017 года на территории ОЭЗ "Иннополис" зарегистрированы свыше 60 компаний-резидентов с общим заявленным объемом инвестиций порядка 11 млрд рублей. "Иннполис" сначала стал хабом для разработок российских IT-компаний, а затем зарубежных фирм", - приводит слова Минниханова пресс-служба.

Alibaba Group владеет крупнейшими в Китае платформами электронной коммерции, включая самую популярную из них - Taobao. Компания сводит на этих платформах покупателей и продавцов, предоставляя им различные сервисы. Кроме того, группа владеет собственной платежной системой Alipay. На Alibaba приходится 80% оборота электронной торговли в Китае.

Самое актуальное Самое актуальное

Ключевые слова